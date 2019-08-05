Оппозиция отказалась от легальной площадки ради отчета перед спонсорами, заявили в ОП РФ

Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин в интервью iReactor рассказал о причинах отказа организаторов субботнего незаконного митинга легально проводить акцию на проспекте Академика Сахарова.

Ранее сообщалось, что оппозиция подавала в правительство Москвы заявку на проведение митинга. Власти предложили провести акцию на проспекте Академика Сахарова. Однако, оппозиционеры соглашались только на один адрес - площадь на Лубянке, напротив здания ФСБ. По понятным причинам, просьбу не удовлетворили.

Данилин предположил, что оппозиция в первую очередь понимала, что на Сахарова придет малое число людей, и небольшая кучка протестующих смотрелась бы на ней жалко. Также он предположил, что второй причиной отказа оппозиции являлось желение устроить провокацию для отчета перед спонсорами протестов.

По мнению эксперта, причиной устроить стихийные митинги стало желание собрать в свои ряды обычных рядовых москвичей, которые субботним утром спокойно прогуливались и могли быть случайно задержаны сотрудниками или полицейскими Росгвардии.