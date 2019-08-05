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Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

 Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги

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Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

 Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

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Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

 Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги

Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги
5:57   5 Августа 2019
Весь мир

Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

Организаторы незаконных митингов в Москве намеревались идти по пути бандеровцев и устроить в столице массовые беспорядки, заявил в интервью изданию «ПолитРоссия» политолог Сергей Марков.

Директор Института политических исследований, депутат ГД РФ пятого созыва уверен, что целью провокаторов является не регистрация кандидатов в Мосгордуму, а организация российского варианта майдана.

По мнению Маркова, оппозиция обречена на стремление перевести протест в насильственное русло, поскольку у нее нет шансов победить с помощью демократии. По его словам, по ряду ключевых позиций они проигрывают: народ за суверенитет, они - против, народ за воссоединение Крыма с РФ, они - против, народ против уничтожения русской культуры, они - за.

Политолог уверен, что оппозиция пытается повторить государственный переворот на Украине, используя те же методички от западных спецслужб. По его словам, они понимают, что могут прийти власти только путем насилия, как это сделали их украинские политические соратники – бандеровцы.

Также Марков заявляет, что несмотря на бесчисленные попытки пронести на митинг оружие, несанкционированный митинг прошел спокойно. По его словам, это заслуга правоохранителей, благодаря действиям которых удалось избежать массовых акций.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #митинги #мосгордума

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