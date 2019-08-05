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Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

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Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

 Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги

Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги
Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

 Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

 Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги

Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги
5:23   5 Августа 2019
Россия

Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

Разгон незаконных митингов предотвратил беспорядки, заявил сенатор

Организаторы несанкционированных митингов специально формируют картинку «полицейской жестокости», угодную Западу. Об этом заявил в ФБА «Экономика сегодня» член Совфеда Игорь Морозов.

Сенатор заявил, что в России проводится череда заказных и явно проплаченных несанкционированных митингов, целью которых является дестабилизация обстановки в стране. Морозов подчеркнул, что этого нельзя допускать в правовом государстве, имеющем право на применение силы для защиты граждан.

Парламентарий заявил, что нападения на правоохранителей нужно пресекать. По его словам, стражи порядка делают все возможное, чтобы не допустить массовых беспорядков, которые могут привести к погромам. В качестве негативного примера сенатор привел Украину.

Морозов отметил, что все заявления организаторов митинга о «жестокости» силовиков - это картинка, которую рисуют отдельные люди и финансируемые Западом организации. По его словам, речь идет об искусственно сформированном постановочном фото и видеоряде, которое нацелено на формирование мнения о неких «зверствах».

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Автор: Олег Королев
#митинг #мосгордума

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