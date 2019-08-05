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 Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги

Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги
Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

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Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги
4:53   5 Августа 2019
Россия

Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги

Гаспарян призвал к задержанию интернет-провокаторов, поддерживающих митинги

Политолог Армен Гаспарян в интервью iReactor одобрил оперативные действия силовиков, задержавших блогера, призывавшего к расправе над детьми полицейских, участвовавших в наведении порядка на субботней несанкционированной акции в Москве.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Владислава Синицы. На своей странице в Twitter под прозвищем «Макс Стеклов» он опубликовал сообщение с призывом расправляться с детьми правоохранителей. Сейчас блогер задержан и в его квартире произведен обыск, изъяты мобильные телефоны и компьютер.

Гаспарян отметил, что нынешнее поколение молодежи выросло в соцсетях. По его словам, они считают, что можно кого угодно оскорблять и делать любые призывы, при этом не ожидая ответа от государства. Эксперт уверен, что правоохранители очень оперативно показали, что подобные провокаторы будут найдены в кратчайшие сроки.

По мнению политолога, в ближайшее время будут задержаны еще несколько человек, которые «много чего понаписали» за последние десять дней.

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Автор: Олег Королев
#провокация #мосгордума #призывы к беспорядкам

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