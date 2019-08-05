Бывший соратник Навального считает блогера виновником всех субботних беспорядков

Организаторы противозаконных митингов в Москве, отказавшись от согласованной акции, продемонстрировали наплевательство на москвичей. Бывший соратник Алексея Навального, юрист Виталий Серуканов уверен, что за всеми провокациями стоит блогер.

Столичная мэрия была готова согласовать митинг на проспекте Сахарова, однако сторонники Навального, стоящего за «независимыми оппозиционными кандидатами», отказались от предложения, выйдя на незаконную акцию в центре Москвы.

В интервью Nation News бывший член штаба Алексея Навального заявил, что на митинги выходят и вполне адекватные люди, но их меньшинство. По его мнению, идя со своими идеями на незаконные мероприятия, им стоит понимать, что это провокации от Навального.

Серуканов заявил, что выгоду от митингов получает только Навальный: даже если у вас есть свой взгляд, вы в любом случае вписались в его провокацию. По его мнению, что в данной ситуации с митингами есть только Навальный и интересы его небольшой политико-олигархической группки, в которую входит Яшин, Соболь, Волков и прочие. Юрист уверен, что соблюдение прав москвичей и их комфорт не интересны Навальному - важнее красивая и захватывающая картинка для иностранных СМИ.

Также Серуканов отметил, что в крупном городе легко дезорганизовать все процессы, от которых пострадать могут миллионы. Он подчеркнул, что демократия - это, в первую очередь, ответственность перед другими, а не свобода маргинальных действий.

Эксперт также отметил, что российская полиция действует значительно мягче, чем западные коллеги во время протестов.