Российская оппозиция повторяет сценарии Майдана, заявил эксперт

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью ФАН рассказал о том, как Запад пытался влиять на происходящее в России.

По мнению Маркова, нынешний масштаб беспорядков является большим. По его словам, их целью является создание «политической машины» вроде украинского Майдана, нацеленной на совершение государственного переворота, а также «насаждения режима по типу киевской хунты».

Эксперт уверен, что если бы враги России смогли бы реализовать свой план, то в будущем бы занялись развалом оборонного потенциала, а также установлением контроля над природными ресурсами. По его мнению, частью этого плана является выход оппозиции за законные рамки.

Марков отметил, что политтехнологии, а также их субъекты или драйверы являются такими же, что и во время Евромайдана на Украине. По его словам, задействованы те же самые спецслужбы - Великобритании и США.