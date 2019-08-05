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 Российская оппозиция повторяет сценарии Майдана, заявил эксперт

Российская оппозиция повторяет сценарии Майдана, заявил эксперт
Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

 Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги

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 Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом

Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом
3:42   5 Августа 2019
Россия

Российская оппозиция повторяет сценарии Майдана, заявил эксперт

Российская оппозиция повторяет сценарии Майдана, заявил эксперт

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью ФАН рассказал о том, как Запад пытался влиять на происходящее в России.

По мнению Маркова, нынешний масштаб беспорядков является большим. По его словам, их целью является создание «политической машины» вроде украинского Майдана, нацеленной на совершение государственного переворота, а также «насаждения режима по типу киевской хунты».

Эксперт уверен, что если бы враги России смогли бы реализовать свой план, то в будущем бы занялись развалом оборонного потенциала, а также установлением контроля над природными ресурсами. По его мнению, частью этого плана является выход оппозиции за законные рамки.

Марков отметил, что политтехнологии, а также их субъекты или драйверы являются такими же, что и во время Евромайдана на Украине. По его словам, задействованы те же самые спецслужбы - Великобритании и США.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #иностранное вмешательство

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