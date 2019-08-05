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2:44   5 Августа 2019
Весь мир

Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги

Сенатор поддержал решение МИД РФ разобраться с иностранным вмешательством в митинги

Российский сенатор Сергей Цеков в интервью изданию «Слово и Дело» прокомментировал готовность МИД РФ разобраться во вмешательстве во внутренние дела РФ со стороны американских дипломатов и немецких СМИ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена обратиться к США и ФРГ в связи с вмешательством их дипломатических лиц и государственных СМИ во внутренние дела РФ. Так, посольство США в Москве опубликовало маршрут субботней несанкционированной «прогулки».

Член Совфеда отметил, что сам факт того, что ведомство обратило внимание на данную ситуацию, является хорошим. По его словам, российская сторона и так понимает, что и американцы, и европейцы регулярно вмешиваются во внутренние дела РФ, подогревают антироссийские настроения и рекламируют оппозицию.

Цеков уверен, что данные примеры говорят о стопроцентном влиянии и вмешательстве во внутренние дела России. По его словам, об этом свидетельствует активная деятельность неправительственных фондов и некоммерческих организаций, руководимых американскими структуры.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #иностранное вмешательство

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