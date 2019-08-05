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 Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом

Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом
2:06   5 Августа 2019
Весь мир

Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом

Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом

Мексиканские власти сочли терактом против соотечественников стрельбу в ТЦ в техасском городе Эль-Пасо. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, Мехико считает инцидент террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США в частности. Также министр заявил, что власти страны намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.

В минувшую субботу 21-летний белый молодой человек утроил стрельбу в супермаркете Walmart, расположенном на территории торгового центра Cielo Vista в одном из крупнейших городов штата Техас - Эль-Пасо. В результате атаки погибли двадцать человек, еще 26 получили ранения. Нападавшего задержала полиция.

В воскресенье мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что жертвами трагедии стали шесть мексиканцев, еще семеро получили ранения. В день теракта глава государства также выразил соболезнования родственникам всех жертв.

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Автор: Олег Королев
#сша #техас #теракт #мексиканцы

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