Глава МИД Мексики назвал стрельбу в американском Эль-Пасо терактом

Мексиканские власти сочли терактом против соотечественников стрельбу в ТЦ в техасском городе Эль-Пасо. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, Мехико считает инцидент террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США в частности. Также министр заявил, что власти страны намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.

В минувшую субботу 21-летний белый молодой человек утроил стрельбу в супермаркете Walmart, расположенном на территории торгового центра Cielo Vista в одном из крупнейших городов штата Техас - Эль-Пасо. В результате атаки погибли двадцать человек, еще 26 получили ранения. Нападавшего задержала полиция.

В воскресенье мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что жертвами трагедии стали шесть мексиканцев, еще семеро получили ранения. В день теракта глава государства также выразил соболезнования родственникам всех жертв.