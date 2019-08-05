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1:40   5 Августа 2019
Весь мир

Депутат заявил о возможности выдворения посла США из-за митингов в Москве

Депутат заявил о возможности выдворения посла США из-за митингов в Москве

Вмешательство Запада во внутренние дела РФ на последних акциях протеста может привести к отставке американского посла в России. Об этом заявил в интервью ФБА «Экономика сегодня» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулин.

Ранее посольство США в Москве опубликовало маршрут так называемой субботней прогулки, тем самым фактически призвав людей к акции.

По словам депутата, американское посольство допустило серьезную оплошность, откровенно подставившись и дав повод обвинить себя в участии организации акций протеста. Затулин отметил, что каких-либо сомнений в том, что симпатии американской элиты находятся на стороне тех, кто выступает против властей РФ, независимо от их лозунгов.

Депутат отметил, что инициатива посольства является попыткой влезать не в свои дела. По его словам, американцы уже годами выискивают «соринку» в глазу, связанную с выборами 2016 года, но «бревна в своих очах» отказываются видеть. Затулин уверен, что пристальное внимание и ракурс освещения акций протеста в России Западом дает повод говорит о вмешательстве во внутренние дела, что дает Москве право на ответные действия.

Комментируя возможные ответные действия РФ, депутат заявил, что войну из-за этого Россия объявлять не станет, однако подобные действия не оставит без реакции. По его мнению, Москва продолжит вести вокруг этого вопроса дипломатическую и пропагандистскую работу. В случае, если США продолжат демонстративное вмешательство в российские дела, Москва вправе объявить Госдепу ноту о том, что американскими дипломатами совершаются несовместимые с дипломатическим статусом действия, и выдворить посла.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #митинг в москве #американское вмешательство

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