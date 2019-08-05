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Британские СМИ освещают митинги в Москве предвзято, заявляет посольство РФ

Британские СМИ освещают митинги в Москве предвзято, заявляет посольство РФ

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1:18   5 Августа 2019
Весь мир

Британские СМИ освещают митинги в Москве предвзято, заявляет посольство РФ

Британские СМИ освещают митинги в Москве предвзято, заявляет посольство РФ

СМИ Великобритании нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, заявляет посольство РФ в Великобритании.

Диппредставительство в очередной раз отмечает предвзятые и необъективные материалы в британских СМИ, которые посвящены задержаниям незаконно протестующих граждан. Дипломаты подчеркивают активное участие представителей британских агентств в митингах, а также наглядное нарушение ими принципов беспристрастности в освещении данной тематики.

Подчеркивается, что все это заставляет задуматься об ангажированности и непосредственной заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в РФ.

В посольстве также напомнили, что в Великобритании организаторам массовых беспорядков может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы.

Российские дипломаты заявляют, что цели протестующих никак не связаны с обеспечением избирательных прав. Многие из участников демонстраций не имеют представления о личностях «оппозиционных кандидатов» и не имеют регистрации в Москве. В числе участников незаконных митингов также были найдены лица, которые находятся в розыске в связи с пропагандой экстремизма, а также около 150 молодых людей, долгое время уклоняющихся от службы в армии.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #мосгордума #митинг в москве

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