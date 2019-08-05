Запад вмешивается во внутренние дела РФ для реализации «цветной революции», заявил эксперт

Эксперт в интервью Nation News объяснил вмешательство Запада во внутренние дела РФ желанием США воплотить сценарий «цветных революций» в жизнь.

Российский МИД направит обращения к США и Германии по поводу ситуации с вмешательством их дипломатов и представителей государственных СМИ во внутренние дела РФ в связи с освещением незаконных митингов, прошедших в Москве в субботу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что руководство США будет «весьма удивлено» вмешательством их дипломатов во внутрероссийские дела. Она также сообщила, что американское посольство публиковало маршруты движения участников несанкционированной акции с призывами к ней присоединиться.

Также Захарова добавила, что во внутренние дела РФ вмешивались и западные СМИ, в том числе немецкий Deutsche Welle. Так, канал опубликовал призыв к москвичам выходить на акцию протеста.

В интервью Nation News эксперт член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Юрий Коротченко назвал действия американской стороны вмешательством во внутренние дела РФ.

По его словам, Запад и США в целом заинтересованы в дестабилизации ситуации в РФ и создании максимальных трудностей для органов государственной власти. Эксперт уверен, что Вашингтон в перспективе хотел бы, чтобы в России случилась «цветная революция».

Коротченко отметил, что нынешние власти РФ, несмотря на критику за внутренние просчеты, делают очень много для укрепления суверенитета, в отличие от ситуации в девяностые. Он заявил, что под крышей посольства работают не только дипломаты, но и разведчики, которые «укрепляют моральный дух» отдельных представителей несистемной оппозиции.

«Поэтому деятельность посольства США однозначно носит деструктивный характер вмешательства во внутренние дела РФ», - подытожил эксперт.

Организаторами незаконных митингов в столице стали сторонники блогера Алексея Навального, в числе которых - юрист Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Иван Жданов и прочие. Их сняли с выборов в Мосгордуму за поддельные подписи. Так, Соболь поймали на «мертвых душах» в подписных листах, а также создании «цеха» по их подделке.

Органы правопорядка на митинге в субботу в Москве работали профессионально, пресекая угрозу безопасности. Оппозиция всячески провоцировала стражей порядка, чтобы обеспечить заказчикам с Запада нужную картинку