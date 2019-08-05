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0:10   5 Августа 2019
Россия

Сенатор надеется, что суд не будет снисходителен к призывавшему убивать детей Стеклову

Сенатор надеется, что суд не будет снисходителен к призывавшему убивать детей Стеклову

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что вслед за призывами к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов, которые накануне в интернете публиковал блогер «Макс Стеклов», последуют законодательные инициативы. Свое мнение сенатор изложил в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось о задержании российского блогера «Макса Стеклова», призывавшего в социальных сетях убивать детей сотрудников полиции, которые обеспечивают порядок на несанкционированных акциях оппозиции в Москве. В отношении блогера, настоящее имя которого Владислав Синица, уже заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия».

Цеков, комментируя ситуацию, заявил, что ужаснулся, когда в первый раз увидел призывы Синицы к насилию в отношении детей полицейских.

«Даже Запад с его машиной пропаганды никогда не опустится до призывов убивать детей. На подобное способен только человек, уверовавший в свою безнаказанность, — заявил он. — Российские следователи показали, что располагают всеми возможностями для оперативного поиска и пресечения подобных выходок. Надеюсь, суд тоже не будет снисходителен».

Сенатор надеется, что суд не будет снисходителен к призывавшему убивать детей Стеклову

Также сенатор добавил, что каждая статья УК предусматривает минимальное и максимальное наказание, и в данном случае необходимо вменять возможные санкции по «верхней планке». Это нужно сделать, чтобы у других «безбашенных» не возникло желания повторить подобные действия.

«Случившееся — наглядный пример того, что анонимность в интернете порождает экстремистские проявления, а это уже реальная угроза», — заключил Цеков.

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Автор: Александр Люблинский
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