Стариков увидел государственную измену в связях оппозиции с Западом

Москве необходимо принять меры по отношению к Западу, которому хватило наглости влезть в российские внутренние дела. Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал публицист, писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Напомним: ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о планах ведомства направить властям США и ФРГ официальное обращение в связи с вмешательством американских дипломатов и немецких журналистов во внутренние дела РФ путем освещения прошедших в Москве незаконных акций. Посольство США в Москве, по словам Захаровой, опубликовало маршрут так называемой «прогулки», присоединяться к которой оппозиция призывала своих сторонников. Таким образом диппредставительство фактически само призывало москвичей выйти на незаконную акцию.

По мнению Николая Старикова, оппозиционеры, вступая в сотрудничество подобного рода с иностранными структурами, совершают государственную измену, и могут стать фигурантами уголовного дела по соответствующей статье.

«Я думаю, что любое государство имеет право защищать себя от вмешательства извне, и для этого оно должно использовать не только дипломатические органы, но и любые другие «компетентные структуры», — отметил писатель. — Когда политики внутри одного государства получают инструкции, поддержку и, возможно, финансы от другого государства, то это весьма напоминает государственную измену, которая является в любом уголовном кодексе одним из самых тяжких преступлений».

При этом Стариков добавил, что было бы разумно уделить внимание источникам финансирования оппозиции, которая пользуется такими явными симпатиями США и коллективного Запада, учитывая, что на этот счет уже не только проводились громкие расследования, но и заводились реальные уголовные дела.