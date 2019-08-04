СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

Митинг оппозиции 3 августа, несмотря на все усилия организаторов, не оправдал их надежд и собрал всего 1500 человек из которых едва ли не половина были журналистами.

Хорошо подготовившаяся к мероприятию полиция на корню пресекала провокации и задерживала зачинщиков беспорядков при малейшем подозрении. Как пишет в воскресенье информационное агентство «ПолитЭксперт», в фокус внимания журналистов попадали не столько активисты, сколько подвыпившие и вышедшие «погулять» странные персонажи, которые с удовольствием давали комментарии прессе или засветились на видеотрансляциях.

Издание публикует подборку ярких фриков, засветившихся на незаконной акции и неожиданно для себя ставших героями социальных сетей и персонажами мемов.

Одной из «звезд» стал нетрезвый москвич, который не растерялся и начал общаться с обступившими его заскучавшими без происшествий репортерами. Процитировать оратора, которого в Telegram уже прочат на смену арестованному либертарианцу Михаилу Светлову, нет никакой возможности, так как его выступление практически сплошь было нецензурным. Но говорил от души.

На Пушкинской площади с журналистами пообщался мужчина в кепке. В первую очередь он заявил, что его «позывной – Ленин», а затем бессвязно, но эмоционально изложил свою трудную и героическую биографию. По словам мужчины, он похож на Ленина и носит кепку, поэтому такой позывной. За сим персонаж откланялся.

«Матерью года» в интернете окрестили рыжеволосую девушку с девочкой, которая не удержалась и сделала селфи на фоне полицейских. Этот момент попал на видеотрансляцию телеканала RT. Интернет-пользователи возмутились легкомысленным поведением девушки, и предположили, что органам опеки было бы не плохо провести с ней разъяснительную беседу о том, какие мероприятия можно посещать с маленьким ребенком, а какие не следует.

Еще одна странная пара горе-родителей явилась на митинг с двумя детьми в колясках и даже дала интервью «Пятому каналу». Эти люди заявили журналистам, что намеренно взяли с собой детей, так как именно им жить в стране и они являются ее будущим.

Зрители трансляции раскритиковали оппозиционных активистов и их кураторов, напомнив им, что в результате провокаций или из-за случайного стечения обстоятельств – например, если толпа в панике броситься бежать – пострадать могли невинные малыши. Полиция, к счастью, сработала четко, и никаких происшествий не допустила. Позже в отце с коляской опознали бывшего охранника блогера Алексея Навального.

Одним из самых ярких и живописных кадров, снятых журналистами, стал мирный подвыпивший мужичок, уснувший на лавочке перед строем ОМОНовцев. По мнению СМИ, эта сцена наилучшим образом иллюстрирует провал незаконной акции оппозиции.