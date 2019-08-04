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 СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа
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23:15   4 Августа 2019
Россия

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

Митинг оппозиции 3 августа, несмотря на все усилия организаторов, не оправдал их надежд и собрал всего 1500 человек из которых едва ли не половина были журналистами.

Хорошо подготовившаяся к мероприятию полиция на корню пресекала провокации и задерживала зачинщиков беспорядков при малейшем подозрении. Как пишет в воскресенье информационное агентство «ПолитЭксперт», в фокус внимания журналистов попадали не столько активисты, сколько подвыпившие и вышедшие «погулять» странные персонажи, которые с удовольствием давали комментарии прессе или засветились на видеотрансляциях.

Издание публикует подборку ярких фриков, засветившихся на незаконной акции и неожиданно для себя ставших героями социальных сетей и персонажами мемов.

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

Одной из «звезд» стал нетрезвый москвич, который не растерялся и начал общаться с обступившими его заскучавшими без происшествий репортерами. Процитировать оратора, которого в Telegram уже прочат на смену арестованному либертарианцу Михаилу Светлову, нет никакой возможности, так как его выступление практически сплошь было нецензурным. Но говорил от души.

На Пушкинской площади с журналистами пообщался мужчина в кепке. В первую очередь он заявил, что его «позывной – Ленин», а затем бессвязно, но эмоционально изложил свою трудную и героическую биографию. По словам мужчины, он похож на Ленина и носит кепку, поэтому такой позывной. За сим персонаж откланялся.

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

«Матерью года» в интернете окрестили рыжеволосую девушку с девочкой, которая не удержалась и сделала селфи на фоне полицейских. Этот момент попал на видеотрансляцию телеканала RT. Интернет-пользователи возмутились легкомысленным поведением девушки, и предположили, что органам опеки было бы не плохо провести с ней разъяснительную беседу о том, какие мероприятия можно посещать с маленьким ребенком, а какие не следует.

Еще одна странная пара горе-родителей явилась на митинг с двумя детьми в колясках и даже дала интервью «Пятому каналу». Эти люди заявили журналистам, что намеренно взяли с собой детей, так как именно им жить в стране и они являются ее будущим.

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

Зрители трансляции раскритиковали оппозиционных активистов и их кураторов, напомнив им, что в результате провокаций или из-за случайного стечения обстоятельств – например, если толпа в панике броситься бежать – пострадать могли невинные малыши. Полиция, к счастью, сработала четко, и никаких происшествий не допустила. Позже в отце с коляской опознали бывшего охранника блогера Алексея Навального.

Одним из самых ярких и живописных кадров, снятых журналистами, стал мирный подвыпивший мужичок, уснувший на лавочке перед строем ОМОНовцев. По мнению СМИ, эта сцена наилучшим образом иллюстрирует провал незаконной акции оппозиции.

СМИ сделали подборку «оппозиционных» фриков на митинге в Москве 3 августа

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #политика #митинг

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