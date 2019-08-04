Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Единственным из так называемых «независимых кандидатов», кому после организации незаконных митингов и массовых беспорядков в Москве удалось избежать административного ареста стала Любовь Соболь, которой по решению суда предстоит выплатить два штрафа – 30 и 300 тысяч рублей.

Соратники Соболь – Навальный, Яшин, Гудков, Янкаускас, Соловьев, Жданов и Галямина по решению суда отправились в спецприемники – отбывать административные аресты сроком от восьми до 30 суток. Соболь же избежала этой участи, вовремя «вспомнив» о том, что она мать несовершеннолетнего ребенка, а значит, согласно статьям 7 и 38 Конституции, не может быть отправлена под административный арест.

Как пишет в воскресенье Федеральное агентство новостей, российское законодательство является социально ориентированным, защищая детей, женщин и материнство. Основы, заложенные в Основном законе, являются базисом для создания государственных институтов, оказывают влияние как на законотворческие инициативы, так и на суть нормативно-правовых актов. Нормы Уголовного кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП) включают в себя множество послаблений, ориентированных на женщин. Так статья 3.9 КоАП гласит, что административному аресту не может быть подвергнута женщина, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка.

Любовь Соболь, будучи юристом, хорошо ориентируется в российском законодательстве, при этом она бесцеремонно, аморально и цинично использует государственные социальные гарантии в собственных целях. О своем материнстве Соболь, которая не появляется дома уже 20 дней, «голодая» в Центре сбора подписей, вспоминает только в полиции после задержания.

Воспользовавшись гуманностью российского законодательства, соратница Навального задействовала все имеющиеся медийные ресурсы и устроила восемь незаконных акций в период с 14 июля по 3 августа, часть из которых переросла в массовые беспорядки, в которые, помимо своей воли оказались втянуты случайные люди, прохожие. Все это Соболь устроила, зная о своей безнаказанности, так как она – мать.

Тем не менее в отношении Соболь уже выписаны два официальных решения суда по статье КоАП об организации массовых беспорядков, также она является фигурантом двух уголовных дел по статье 212 (Массовые беспорядки). Таким образом, если в течение ближайших шести месяцев суд вынесет в отношении Соболь еще хоть одно решение по незаконному митингу, она может стать обвиняемой по этой же статье, и, учитывая число незаконных акций на Трубной – такое развитие событий представляется вполне вероятным.

Пример Любови Соболь, чье агрессивное поведение стало причиной того, что ее уже дважды привлекли к ответственности за организацию массовых беспорядков на столичных улицах, должно стать поводом для пересмотра административного законодательства в сторону ужесточения.

Подобным людям нельзя давать возможность злоупотреблять гуманностью российских законов, и женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, в ряде случаев должны отвечать за содеянное и привлекаться к административному аресту. Например, можно рассмотреть внесение в статью 3.9 КоАП поправки, позволяющей применять максимальное наказание к организаторам массовых беспорядков. Критериями для применения такой поправки должны стать систематичность нарушений, неуважение к закону, опасность незаконной деятельности, а также намеренное и длительное неучастие в воспитании несовершеннолетнего ребенка. Подобная мера послужит тому, что люди, подобные Соболь, не будут оказывать негативного влияния на жизнь москвичей.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал идею, и в беседе с ФАН заявил:

«Раз уж Соболь не посадили, ее нужно оштрафовать так, чтобы она в следующий раз задумалась, что, если ты призываешь людей совершать преступление, толкаешь их на это преступление, это не должно остаться безнаказанным. Иначе завтра эта Соболь и еще несколько таких, как она, снова будут использовать несчастных детишек в качестве индульгенции от наказания, которого они действительно заслуживают».

Депутат согласился с идеей об ужесточении административного наказания и внесения поправок в соответствующие статьи КоАП в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей. При этом Милонов заявил, что у него есть и собственное предложение о том, какой воспитательной мере можно подвергнуть Соболь: