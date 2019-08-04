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22:17   4 Августа 2019
Россия

Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Единственным из так называемых «независимых кандидатов», кому после организации незаконных митингов и массовых беспорядков в Москве удалось избежать административного ареста стала Любовь Соболь, которой по решению суда предстоит выплатить два штрафа – 30 и 300 тысяч рублей.

Соратники Соболь – Навальный, Яшин, Гудков, Янкаускас, Соловьев, Жданов и Галямина по решению суда отправились в спецприемники – отбывать административные аресты сроком от восьми до 30 суток. Соболь же избежала этой участи, вовремя «вспомнив» о том, что она мать несовершеннолетнего ребенка, а значит, согласно статьям 7 и 38 Конституции, не может быть отправлена под административный арест.

Как пишет в воскресенье Федеральное агентство новостей, российское законодательство является социально ориентированным, защищая детей, женщин и материнство. Основы, заложенные в Основном законе, являются базисом для создания государственных институтов, оказывают влияние как на законотворческие инициативы, так и на суть нормативно-правовых актов. Нормы Уголовного кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП) включают в себя множество послаблений, ориентированных на женщин. Так статья 3.9 КоАП гласит, что административному аресту не может быть подвергнута женщина, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка.

Любовь Соболь, будучи юристом, хорошо ориентируется в российском законодательстве, при этом она бесцеремонно, аморально и цинично использует государственные социальные гарантии в собственных целях. О своем материнстве Соболь, которая не появляется дома уже 20 дней, «голодая» в Центре сбора подписей, вспоминает только в полиции после задержания.

Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Воспользовавшись гуманностью российского законодательства, соратница Навального задействовала все имеющиеся медийные ресурсы и устроила восемь незаконных акций в период с 14 июля по 3 августа, часть из которых переросла в массовые беспорядки, в которые, помимо своей воли оказались втянуты случайные люди, прохожие. Все это Соболь устроила, зная о своей безнаказанности, так как она – мать.

Тем не менее в отношении Соболь уже выписаны два официальных решения суда по статье КоАП об организации массовых беспорядков, также она является фигурантом двух уголовных дел по статье 212 (Массовые беспорядки). Таким образом, если в течение ближайших шести месяцев суд вынесет в отношении Соболь еще хоть одно решение по незаконному митингу, она может стать обвиняемой по этой же статье, и, учитывая число незаконных акций на Трубной – такое развитие событий представляется вполне вероятным.

Пример Любови Соболь, чье агрессивное поведение стало причиной того, что ее уже дважды привлекли к ответственности за организацию массовых беспорядков на столичных улицах, должно стать поводом для пересмотра административного законодательства в сторону ужесточения.

Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Подобным людям нельзя давать возможность злоупотреблять гуманностью российских законов, и женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, в ряде случаев должны отвечать за содеянное и привлекаться к административному аресту. Например, можно рассмотреть внесение в статью 3.9 КоАП поправки, позволяющей применять максимальное наказание к организаторам массовых беспорядков. Критериями для применения такой поправки должны стать систематичность нарушений, неуважение к закону, опасность незаконной деятельности, а также намеренное и длительное неучастие в воспитании несовершеннолетнего ребенка. Подобная мера послужит тому, что люди, подобные Соболь, не будут оказывать негативного влияния на жизнь москвичей.

Манипулирование Соболь материнством показало необходимость ужесточения КоАП

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал идею, и в беседе с ФАН заявил:

«Раз уж Соболь не посадили, ее нужно оштрафовать так, чтобы она в следующий раз задумалась, что, если ты призываешь людей совершать преступление, толкаешь их на это преступление, это не должно остаться безнаказанным. Иначе завтра эта Соболь и еще несколько таких, как она, снова будут использовать несчастных детишек в качестве индульгенции от наказания, которого они действительно заслуживают».

Депутат согласился с идеей об ужесточении административного наказания и внесения поправок в соответствующие статьи КоАП в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей. При этом Милонов заявил, что у него есть и собственное предложение о том, какой воспитательной мере можно подвергнуть Соболь:

«Считаю, что в этом случае заменой административному аресту должно быть наказание, которое не отразится на ребенке, но отразится на самой Соболь,— сказал парламентарий. — Например, исправительные работы в течение двух месяцев. Чтобы ребенок наконец-то увидел положительный пример от своей мамы. Что это не просто фарамзонщица, которая, по мнению многих, занимается обналом биткоинов, а деловой человек».

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Автор: Александр Люблинский
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