Депутат ГД заявил, что США грубо попирают международное право, вмешиваясь в выборы в РФ

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что ведомство намерено обратиться к Вашингтону и Берлину с официальным обращением о недопустимости вмешательства американских дипломатов и немецких государственных СМИ в российские внутренние дела.

В частности, Захарова указала на то, что посольство США в России опубликовало маршрут, по которому представители оппозиции предлагали своим сторонникам «прогуляться» 3 августа. В данном материале 90% информации было призывом к выходу на улицы. В то же время, немецкий телеканал Deutsche Welle выпустил на русском языке материал, в котором также отчетливо просматривался призыв к гражданам РФ присоединяться к незаконному митингу оппозиции.

Интересно, что подобные грубые вмешательства являются не первыми – ранее представители зарубежных официальных учреждений и западные СМИ не раз позволяли себе высказывания на тему проходивших в Москве незаконных акций, например, Госдепартамент США осуждал действия полиции, задерживавшей нарушителей порядка, а также призывал освободить арестованных в ходе несогласованных акций в 2017 году.

По словам Швыткина, которые в воскресенье приводит информагентство iReactor, деятельность американских дипломатов и немецких журналистов, освещавших проходившие накануне в Москве незаконные акции протеста, являются подстрекательством.

«Безусловно, данная деятельность США и Германии говорит о вмешательстве в дела нашей страны. К великому сожалению, это еще раз подчеркивает ангажированность некоторых оппозиционеров со стороны западных стран, в том числе США и Германии», — отметил он.

При этом парламентарий напомнил о том, что еще недавно США на каждом углу кричали о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американский избирательный процесс 2016 года. Теперь же США грубым образом сами нарушают нормы международного права, пытаясь срежиссировать ситуацию и действия некоторых категорий населения.

Накануне на Бульварном кольце в центре Москвы прошла очередная незаконная акция, организованная сторонниками блогера Алексея Навального, в том числе Любовью Соболь и Ильей Яшиным. Некоторые участники митинга пришли на акцию с оружием. Всего в митинге участие приняли около 1500 человек, из которых 700 были блогерами и журналистами. 600 наиболее агрессивных нарушителей, провоцировавших массовые беспорядки, были задержаны полицией.