Вмешательство Запада в московские выборы прервало молчание МИД РФ обращением к США и ФРГ

МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Это связано с освещением незаконного митинга, который проходил в Москве 3 августа.

Разобраться в ситуации предложила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — отметила Захарова.

Посольство США в Москве, как сообщила Захарова, опубликовало маршруты движения протестующих на незаконном марше с указанием, когда начнется мероприятие и когда закончится. По словам представителя МИД, «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию».

Она добавила, что пытались вмешаться во внутренние дела РФ и немецкие СМИ. Такие как Deutsche Welle. Канал публиковал призыв к москвичам выходить на акцию протеста.

Корреспондент «Политики сегодня» обсудил заявление Захаровой с политологом, профессором НИУ ВШЭ Олегом Матвейчевым. Он заявил, что у западных СМИ и дипломатов есть четкая установка: показать, что в России не просто жестко разгоняют протесты, как в европейских странах, а сделать так, чтобы иностранцы увидели тоталитарный режим, якобы установившийся в стране.

«Им нужны доказательства: какие-то фотографии, что в РФ — тоталитарный режим. Они смакуют любые подробности, провоцируют к тому же», — уверен политолог.

Матвейчев считает, что МИД поступил совершенно правильно, потому как раньше мы беззубо молчали и пытались не поддаваться на провокации с американскими выборами.

«Когда РТ освещал выборы в 2008 году, американцы сочли это вмешательством. Когда они сами это делают: мы должны почему-то молчать. Мы должны поднимать протесты против однобокого освещения иностранцами этих акций», — полагает Матвейчев.

Иноагенты вмешивались в российские выборы всегда. Все выборные технологии были привезены с Запада, напомнил политолог.

«Здесь работали фирмы, как Inter News, которые пронесли через себя 90% журналистского корпуса. Московская школа политисследований получает западные гранты. Иностранцы работают во всех регионах и вмешиваются во все выборы», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, что на несанкционированный митинг, по данным МВД, пришло примерно 1,5 тысяч человек. Что катастрофически мало по сравнению с согласованным митингом 20 июля. Около 600 участников было задержано и доставлено в отделения полиции за провокации и беспорядки 3 августа.