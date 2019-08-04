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Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

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19:20   4 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион поглумилась над лесными пожарами в Сибири. Она считает, что нынешние пожары — «правда-месть дикарям московским». Об этом националистка написала в Facebook в воскресенье, 4 августа. 

По словам Фарион, сибирские леса нечего жалеть, потому что они оказались в руках у «врага». Она уточнила, что везде, где находятся жители российской столицы, — смерть и выгорание.

Фарион не первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее бывший депутат назвала русскоязычных жителей Украины «рабами и оккупантами». Националистка считает их «умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой страны» По ее словам, чтобы научить украинцев говорить на госязыке, надо запретить им работать и получать образование.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #фарион

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