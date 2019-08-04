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 Следствие задержало еще троих участников массовых беспорядков в Москве 27 июля

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19:16   4 Августа 2019
Россия

Следствие задержало еще троих участников массовых беспорядков в Москве 27 июля

Следствие задержало еще троих участников массовых беспорядков в Москве 27 июля

Следственный комитет задержал еще трех человек, принимавших участие в незаконном митинге оппозиции, переросшем в массовые беспорядки, который прошел в прошлую субботу 27 июля в Москве.

О задержании в воскресенье 4 августа сообщает РИА Новости, отмечая, что имена задержанных – Владислав Барабанов, Даниил Конон и Сергей Абаничев.

Всего в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля задержаны на данный момент девять человек.

«В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти следователями ГСУ СКР по Москве установлены и задержаны еще трое подозреваемых – Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей «Массовые беспорядки», - цитирует агентство сообщение, публикованное на сайте Следственного комитета РФ.

 По данным следствия, данные граждане, также, как и ранее задержанные в рамках расследования уголовного дела лица, принимали активное участие в беспорядках, происходивших в центре Москвы 27 июля. Их незаконные действия привели к тому, что пострадали прохожие, не являвшиеся участниками акции, а также был нанесен материальный ущерб городскому имуществу и собственности организаций.

Следствие задержало еще троих участников массовых беспорядков в Москве 27 июля

Напомним: незаконный митинг у здания московской мэрии 27 июля организовали так называемые «независимые кандидаты», которым Мосгоризбироком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, в связи с тем, что в сданных ими подписных листах было обнаружено большое число поддельных подписей, а также данные умерших людей.

 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #следствие #чп #общество #беспорядки

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