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18:59   4 Августа 2019
Россия

Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80. Омичи приготовили еду в рамках международного конкурса ремонтных подразделений «Рембат».

Иностранные гости удивились способу приготовления пищи благодаря теплу газотурбинного двигателя танка Т-80. Соревнования военных ремонтников проходят в рамках АрМИ-2019 в четыре этапа с 4 по 10 августа. Команды из разных стран продемонстрируют умение пользоваться мобильными мастерскими технического обслуживания и ремонтно-эвакуационными машинами.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В соревнованиях поучаствуют свыше 220 команд из почти 40 государств. В 2019 году Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия впервые присоединились к мероприятию. Страны НАТО прислали своих наблюдателей.

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Автор: Арсений Аскольский
#омск #т-80 #арми-2019

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