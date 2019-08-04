Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80. Омичи приготовили еду в рамках международного конкурса ремонтных подразделений «Рембат».

Иностранные гости удивились способу приготовления пищи благодаря теплу газотурбинного двигателя танка Т-80. Соревнования военных ремонтников проходят в рамках АрМИ-2019 в четыре этапа с 4 по 10 августа. Команды из разных стран продемонстрируют умение пользоваться мобильными мастерскими технического обслуживания и ремонтно-эвакуационными машинами.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В соревнованиях поучаствуют свыше 220 команд из почти 40 государств. В 2019 году Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия впервые присоединились к мероприятию. Страны НАТО прислали своих наблюдателей.