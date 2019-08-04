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Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, семь человек ранены

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18:15   4 Августа 2019
Весь мир

Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, семь человек ранены

Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, семь человек ранены

Неизвестный устроил стрельбу возле детской площадки в парке Дуглас в Чикаго.  По данным NBC Chicago, огонь был открыт из черного автомобиля Camaro. В результате инцидента пострадали семь человек, один из них находится в критическом состоянии.

Полиция разыскивает преступника. Это уже третье нападение за сутки в Соединенных Штатах. Ранее неизвестный открыл огонь в городе Дейтон, штат Огайо. Погибли 10 человек, среди которых стрелок. Пострадали 16 человек.

В ночь на воскресенье, 4 августа, 21-летний Патрик Крузиос открыл огонь в супермаркете Walmart города Эль-Пасо, штат Техас. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых три мексиканца, еще 26 ранены.

Более 20 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

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Автор: Арсений Аскольский
#стрельба #полиция #сша барак обама

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