Минобороны РФ разоблачило очередной фейк «Белых касок» о ситуации в Идлибе

Раздел «Миссия в Сирии» на сайте российского Министерства обороны подробно освещает ситуацию в провинции Идлиб, детально рассказывая о работе Центра по примирению враждующих сторон «ЦПВС» и также о нарушениях боевиками режима прекращения огня.

Как сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей, проект «Миссия в Сирии» является лишь частью в огромной работе Минобороны РФ по донесению до общественности и средств массовой информации правдивой информации о событиях, происходящих в САР.

В рамках этой работы в конце июля руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба России генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга ввел журналистов в курс дел, подробно рассказав им о ситуации в провинции Идлиб и в одноименной зоне деэскалации. При этом Рудской опроверг очередной фейк, распространенный покровителями действующих в Сирии террористов.

В частности, Рудской привел неопровержимые доказательства лживости растиражированной на Западе информации о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по рынку в городе Маарет Ан-Нуаман, что привело к жертвам среди мирного населения. Об ударах по овощному рынку 22 июля сообщила расположенная в Лондоне так называемая «Сирийская обсерватория по правам человека», которая привела данные, полученные о организации «Белые каски», уже не раз уличенной в фабрикации фейков. В числе прочего сообщалось, что российская боевая авиация якобы нанесла по рынку шесть ударов, в результате чего погибли не менее 32 мирных сирийцев.

Фейковую «новость» немедленно подхватили и широко растиражировали западные издания. Цитаты из нее опубликовал даже сайт Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам. При этом к новости не прилагалось ни фото, ни видеодоказательств жертв мифических ударов ВКС РФ. Также не было названо ни одного имени пострадавших.

Российское Министерство обороны не ограничилось опровержением лживых обвинений, оно предоставило неопровержимые доказательства того, что не было ни жертв, ни самих ударов по рынку города Маарет-Ан-Нуаман. В частности, Сергей Рудской на брифинге предоставил спутниковый снимок, взятый с интернет-сервиса «Карты Google» с обозначенным на нем целым и невредимым рынком Аль-Халь, продемонстрировал видеозапись российского беспилотника от 24-26 июня, плюс снимок из космоса от 25 июля, а также виде с камеры, закрепленной на мотоцикле, который промчался 27 июля по рынку, на котором кипела жизнь и торговля.

Все, что могли сказать на эти доказательства западные журналисты – это лишь утверждение, что русские якобы показывают «не тот рынок», однако в материале «Белых касок» речь идет отменно о рынке Аль-Халь в Маарет-Ан-Нуамане.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, заявив:

«Все эти фейки – часть развязанной информационной войны против России, - говорит российский сенатор в комментарии ФАН. - Напомню о фейках, касающихся якобы «химических атак» в Сирии, авторства тех же «Белых касок». Все эти фейки – один из инструментов, задействованных Западом во главе с США в рамках противостояния с Россией».

При этом сенатор добавил, что любой непредвзятый человек без труда разберется, где здесь правда, а где ложь.