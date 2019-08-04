В Москве задержан мужчина, который призывал убивать детей полицейских в Twitter

В Москве задержали Владислава Синицу, опубликовавшего в своем Twitter пост с призывами убивать детей силовиков. Заявление Синица сделал под псевдонимом «Макс Стеклов».

«<...> Ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (видео с убийством человека — прим.ред.)», — рассказал подписчикам Стеклов.

Отслеживать детей Синица предлагал по семейным фотографиям в социальных сетях. Затем наблюдать за перемещением ребенка и его геолокацией.

В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. В его доме проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия — это компьютер и мобильные телефоны.

Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока на Синицу в полиции завели уголовное дело статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, с угрозой применения насилия).