МИД обратится к США и ФРГ по поводу вмешательства во внутренние дела России

Министерство иностранных дел РФ направит США и Германии официальные обращения по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением незаконных акций 3 августа в центре Москвы.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Она подчеркнула, что все материалы доведут официальным путем до посольства США в Москве и «не только до посольства».

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — сказала Захарова.

Она напомнила о многочисленных требованиях США в адрес России прекратить вмешательство в их внутренние дела. По словам дипломата, американское посольство было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве. Захарова объяснила, что диппредставительство опубликовало конкретный маршрут субботней «прогулки».

Представитель российского ведомства отметила активную деятельность пресс-секретаря посольства США в РФ, которая публично прокомментировала итоги несанкционированной акции. Кроме западных дипломатов вмешиваться во внутренние дела РФ ряд пытались западные СМИ, в том числе телеканал Deutsche Welle. Захарова назвала «феноменальным проколом» публикацию СМИ на русском языке призыва к москвичам выходить на незаконный митинг.

Ранее сообщалось, что западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима». Эксперты уверены, что организаторы массовых беспорядков в Москве рассчитывают на внимание западной прессы, а кто пострадает из-за провокаций, их не волнует.