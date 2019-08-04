Сенатор Рязанский призвал не вестись на «пугалки» депутата Шеина

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что к 2030 году 15 миллионов россиян рискуют потерять свою работу. Такая тенденция наблюдается в большинстве стран, считает депутат.

По его словам, в мире наблюдается тенденция, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны. Как пример, Шеин привел ситуацию с работниками Сбербанка.

«Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — рассказал Шеин.

С депутатом Госдумы не согласился председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, который счел заявление Шеина голословным. Об этом сенатор рассказал «Политике сегодня».

«Конечно, эти цифры надуманы. Их никто серьезно не рассчитывал. Это некоторая "пугалка": каждому из нас найдется место в этой жизни. Когда-то были лошади, потом их заменили паровые машины, потом поезда, а потом самолеты… Но поезда и самолеты существуют. Я верю, что экономика не лишена какого-то центра тяжести», — говорит Рязанский.

По мнению сенатора, в ближайшие 10 лет может произойти лишь небольшой всплеск, когда некоторые люди потеряют работу. Но их смогут нанять компании, специализирующиеся на смежных отраслях.

«Понятно, что роботы будут заменять людей на сборке. К примеру, на АвтоВАЗе почти заменили людей уже. Количество людей на линии сборки уменьшилось, но увеличилось количество людей, работающих в смежных отраслях в сервисе и управлении», — ответил Рязанский на слова Шеина.

Ранее специалисты из Сколково составили Атлас профессий, в котором отметили, что через 10 лет исчезнут 57 профессий, которые заменят 186 новых. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году с большой вероятностью исчезнут 47% ныне существующих специальностей.