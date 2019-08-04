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 Супруга Асада вылечилась от рака

Супруга Асада вылечилась от рака

17:36   4 Августа 2019
Весь мир

Супруга Асада вылечилась от рака

Супруга Асада вылечилась от рака

Жена сирийского лидера Башара Асада — Асма Асад — победила рак груди после года лечения. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца в воскресенье, 4 августа.

«Руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — говориться в сообщении.

Первая леди Сирии поблагодарила каждого гражданина страны, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания республики «с божьей помощью».

О злокачественной опухоли в груди Асмы Асад стало известно в августе 2018 года. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.

Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Там же она получила диплом с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы. После окончания учебы работала в Дойче Банке, затем в J. P. Morgan, в отделе инвестирования. В 2000 года Асма вернулась на родину родителей в Сирию и в декабре вышла замуж за Башара Асада. У пары трое детей: Хафез, Карим и Зейн.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #рак #асма асад

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