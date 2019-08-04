«Независимые» кандидаты подделали подписи для выборов МГД по указке Запада

Несостоявшиеся кандидаты на выборах в Московскую городскую думу, которым было отказано в регистрации из-за обнаруженного в их подписных листах большого количества подделок и даже автографов умерших людей, действовали под диктовку западных спонсоров, изначально нацеливаясь на дальнейшие протесты.

Такое мнение в воскресенье высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Его слова приводит информационное агентство New Inform.

Комментируя прошедшую накануне несогласованную и незаконную акцию оппозиции на Бульварном кольце в Москве, сенатор отметил эффективные и корректные действия сотрудников полиции, которые обеспечили порядок в центре столицы. По его словам, правоохранители, обращались с протестующими корректнее, чем это происходит в прогрессивной Европе, где к нарушителям закона применяется жесткое задержание.

«Полиция и московские власти пошли немного другим путем. Они заранее объявили о незаконных акциях, что значительно снизило количество участвующих в этом "прикольном деле", как говорят молодые люди, порой несовершеннолетние, — отметил Клинцевич. — Некоторые же взяли с собой травматику, ножи, электрошокеры, а кто-то газовые баллончики. Явно это было сделано не для решения политических вопросов».

Полиция, проводя задержания, выявляя зачинщиков и предъявляя претензии, действовала, по его словам, очень грамотно. Далее необходимо сделать все строго по закону, не поддаваясь на волну давлений.

«Абсолютно четко, по закону. Суд, положенная статья, положенное наказание, чтобы люди понимали, что если ты нарушил закон, то дальше ты будешь поражен в своих правах согласно нашей Конституции», — подчеркнул сенатор.

Также он напомнил, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы граждане имели возможность мирно выразить свои претензии к власти, а люди, которые приходят на мероприятие с ножами, перцовыми баллончиками и травматикой, люди, которые цинично прикрываются детьми, заинтересованы только в том, чтобы предоставить иностранным СМИ нужную картинку, якобы иллюстрирующую давление на свободу слова и волеизъявление в России.

Организаторы же этих протестов и провокаций, такие как Любовь Соболь, по словам Клинцевича, пытаются продемонстрировать западным спонсорам, что выделенные им средства были потрачены не зря.

«Они дестабилизируют обстановку в стране и не нуждаются в каких-то политических вопросах, в получении какой-то политической власти. Они заведомо шли на эти претензии, готовя фальшивые подписные листы, зная, что они будут проверены и их не зарегистрируют», — пояснил он.

Цель этих провокаторов создать побольше шума, запустить деструктивные процессы, оправдав тем самым потраченные на них деньги и выручив заодно некие дивиденты.