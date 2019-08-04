Малькевич считает, что незаконные митинги в Москве нужны для фейков о «кровавом режиме»

Член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что незаконные митинги в Москве нужны оппозиции только для создания «кровавой картинки». И даже с этим они справляются плохо, так как прозападная пресса пестрит фотографиями, которые вообще не относятся к этим событиям.

«Задачу провести что-то вразумительное в правовом поле оппозиция себе даже не ставила», — сказал он в комментарии «ФАН».

Кроме того, в большинстве случаев эта картинка была настолько постановочной, что хоть на международный конкурс отправляй. Либеральные СМИ действовали в плотной связке с организаторами беспорядков, считает собеседник агентства.

«Все это работает на единственную задачу — показать, что в России якобы существует некий «кровавый режим». Причем убедить в этом пытаются, в том числе, страны Запада», — объяснил общественник.

Важно информировать об опасности таких мероприятий россиян, в особенности молодежь, подчеркнул Малькевич. Ведь несовершеннолетние и те, кто только вышел из этого возраста, особенно уязвимы для идей оппозиции. Тем временем, организаторы нагло используют их, чтобы заработать себе побольше политических очков.

«Это крайне актуально, в том числе для молодежи, тем более, что просачиваются слухи о новых провокациях 10 августа», — предупредил глава фонда.

Напомним, что с прошлого месяца сторонники блогера Алексея Навального, которые баллотировались в Московскую государственную думу, но не были зарегистрированы на выборы из-за большого числа недействительных подписей, проводят незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» претендентов.

Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.