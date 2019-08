Умер режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер

Умер американский режиссер-документалист, лауреат премии «Оскар» Донн Аллан Пеннебейкер. Ему было 94 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его сына Фрейзера.

Отмечается, что режиссер умер 1 августа естественной смертью в Лонг-Айленде. Пеннебейкер начал карьеру в кино в 1950-х годов. Одной из первых его работ стала картина «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри. Позже режиссер снял еще несколько фильмов о Кеннеди.

Затем Пеннебейкер начал снимать истории о музыкантах — Бобе Дилане (Don’t Look Back), Дэвиде Боуи (Ziggy Stardust and the Spiders from Mars), Джими Хендриксе (Jimi Plays Monterey, 1986) и Depeche Mode («101»). Всего он снял 60 фильмов.