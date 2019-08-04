Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

Патруль Росгвардии, находясь в воскресенье в районе улицы Свободы в Москве, спас семью из трех человек из горящей квартиры в многоэтажном здании.

Пожар в квартире на 11 этаже вспыхнул из-за возгорания стиральной машины. Семья не смогла самостоятельно покинуть квартиру и стала звать на помощь через окно. Услышав крики, сотрудники Росгвардии, вызвали к месту происшествия экстренные службы, а сами кинулись на выручку и вывели из горящей квартиры членов проживавшей там семьи, в том числе пожилую женщину. Также росгвардейцы эвакуировали жителей соседних квартир – 12 человек.

Оперативно прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар в квартире. Все пострадавшие госпитализированы.