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Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

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16:45   4 Августа 2019
Россия

Умер шансонье Вилли Токарев

Умер шансонье Вилли Токарев

Умер российский и американский певец Вилли Токарев. Ему было 84 года. Об этом «Эху Москвы» сообщил народный артист РФ Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта. Причина смерти не уточняется.

Информацию о кончине музыканта подтвердил его сын Антон. В мае стало известно, что Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из столичных клиник. Токарев родился в Адыгее в 1934 году. После эмиграции в 1974 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, где начал музыкальную карьеру. Он основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов.

В 1990-х Токаев вернулся в Россию. Токарев — автор песен «Небоскребы» и «Журавли», он трижды получал премию «Шансон года».

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #токарев

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