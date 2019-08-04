Умер шансонье Вилли Токарев

Умер российский и американский певец Вилли Токарев. Ему было 84 года. Об этом «Эху Москвы» сообщил народный артист РФ Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта. Причина смерти не уточняется.

Информацию о кончине музыканта подтвердил его сын Антон. В мае стало известно, что Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из столичных клиник. Токарев родился в Адыгее в 1934 году. После эмиграции в 1974 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, где начал музыкальную карьеру. Он основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов.

В 1990-х Токаев вернулся в Россию. Токарев — автор песен «Небоскребы» и «Журавли», он трижды получал премию «Шансон года».