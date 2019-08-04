Оппозиция митингами в Москве готовит почву для «рябиновой революции» осенью

Инфоповоды, которые намеренно создает оппозиция на незаконных митингах в Москве, необходимы для привлечения не только западных СМИ, но и новых спонсоров, последователей, а также моральной и организационной поддержки из-за границы, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Поэтому бросаются все ресурсы для того, чтобы эта напряженность была визуализирована… Для создания образа так называемого кровавого режима», — сказал он в беседе с «ПолитРоссией».

Самый простой способ — провоцировать сотрудников органов правопорядка. Поэтому провокаторы специально кидаются камнями, распыляют слезоточивый газ и лезут в драку с силовиками. Такими шагами оппозиция хочет создать напряженность в стране, чтобы она наиболее остро ощущалась к осени, когда будут известны результаты муниципальных выборов. Организаторы беспорядков специально сеют зерна ненависти и страха.

«Все для того, чтобы осенью вывести людей на так называемую «рябиновую революцию». Поэтому они пытаются поддерживать мобилизационное настроение, поддерживать активность провокаторов, поддерживать мобильные сетки, которые выводятся на улицу, тренироваться на столкновениях с полицией», — заключил Солонников.

Несанкционированный митинг 3 августа проводился якобы в поддержку незарегистрированных «независимых» кандидатов в Московскую городскую думу. Им законно отказали из-за превышения порога «бракованных» подписей. Одним из организаторов незаконного мероприятия выступает экс-кандидат Любовь Соболь, которая ранее была поймана на подделке подписных листов, а также на «мертвых душах». Ее вновь задержали, а после оштрафовали на 300 тысяч рублей.