«Оппозиция» готовит протестную группу для массовых беспорядков на выборах в МГД

Многие эксперты раскритиковали действия лидеров оппозиции, которые отказались от компромисса и не воспользовались разрешением московских властей на проведение митинга на проспекте Сахарова, выведя вместо этого своих сторонников на незаконную акцию на Бульварном кольце.

Сотрудники правоохранительных органов, не нарушая действующее законодательство, грамотно и корректно пресекли провокации, и массовых беспорядков на акции удалось избежать.

По мнению кандидата политических наук, доцента Павла Фельдмана, которое он высказал в беседе с изданием «ПолитЭксперт», не все люди, вышедшие в субботу 3 августа на акцию, являются сторонниками так называемых «независимых кандидатов», которым ранее было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу из-за большого числа подделанных подписей.

В то же время организаторы незаконных митингов используют ситуацию с отказом в регистрации соратников блогера Навального, в том числе его правой руки – юриста ФБК Любови Соболь, в качестве кандидатов в МГД, для мобилизации оппозиционно настроенной молодежи в преддверии выборов.

«Основная задача заключается, видимо, в том, чтобы сформировать некий протестный костяк, который будет выходить каждую неделю вплоть до того момента, когда состоятся выборы в Мосгордуму и другие региональные выборы. После этого костяк будет особенно мобилизован, чтобы организовать массовые протестные акции», — считает политолог.

Эксперт также указал журналистам на то, что на акции оппозиции выходит все меньше и меньше людей. По его мнению, это связано с тем, что адекватные граждане сознательно отказываются принимать участие в «представлениях» оппозиции.

При этом Фельдман объяснил, почему организаторы протестов не могут прийти к консенсусу с властями – они намеренно не согласовывают свои митинги в надежде получить на незаконных акциях насилие, беспорядки, нападения на сотрудников полиции. Однако, своими действиями они с каждым разом все больше портят уже и так испорченный имидж, так как никому не хочется больше с ними связываться.