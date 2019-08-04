Российские военные побили рекорд 2017 года на «Танковом биатлоне»

Российские военнослужащие на «Танковом биатлоне —2019» побили рекорд, установленный в 2017 году. Об этом сообщил начальник ГУ боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев в воскресенье, 4 августа.

По его словам, россияне выполнили задачу за 18 минут 55 секунд. Рекорд, установленный в 2017 году, составлял 19 минут 10 секунд.

«Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди», — цитирует Бувальцева ТАСС.

Мероприятие проходит в рамках Пятых Армейских международных игр (АрМИ-2019) на подмосковном полигоне Алабино, соперниками россиян в первом заезде стали сборные Армении, Киргизии и Ирана. АрМИ пройдет с 3 по 17 августа. В играх поучаствуют свыше 220 команд из почти 40 государств. В 2019 году Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия впервые присоединились к мероприятию. Страны НАТО прислали своих наблюдателей.