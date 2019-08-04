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Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

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15:53   4 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье утром покинул украинскую столицу. Журналистка Ирина Каспарова опубликовала в Facebook  совместное фото с политиком из самолета.

«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — говорится в посте.

По данным украинских СМИ, Кличко из Киева мог направиться в Анталию или Таллин. В конце июля столичный мэр не пришел на допрос в Госбюро расследований, куда его вызывали в качестве свидетеля. Кличко также вызвали в ГБР 23 июля, заподозрив в махинациях с землей в Киеве. Сам мэр назвал возбужденное против него дело «раздутой чушью».

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну. Он отправился с семьей на отдых за границу 28 июля. Сколько экс-лидер намерен там находиться, неизвестно. Перед этим Порошенко отказался от государственной охраны. 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #киев #кличко

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