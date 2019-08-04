Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

 Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального

Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального
Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

 Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины

Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины
Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе
Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

 Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального

Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального
Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

 Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины

Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины
Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе
16:00   4 Августа 2019
Россия

Подвыпивший москвич неожиданно стал звездой несанкционированного митинга

Подвыпивший москвич неожиданно стал звездой несанкционированного митинга

Прошедший накануне в Москве несанкционированный митинг оппозиции оказался, несмотря на все усилия провокаторов, настолько бедным на события, что центром внимания СМИ и активистов неожиданно стал колоритный подвыпивший мужчина из толпы, отличившийся абсолютным спокойствием.

Оппозиция, приложившая немало усилий, чтобы создать для западных СМИ нужную «картинку» с беспорядками, разрухой и необоснованными задержаниями, просчиталась – полицейские корректно и оперативно гасили все попытки провокаторов раскачать обстановку, и в итоге вниманием журналистов завладел гражданин в состоянии алкогольного опьянения, который сохранял завидное спокойствие, пока его активно фотографировали и снимали на видео.

Как сообщает в воскресенье информационное агентство Nation News, подобный поворот событий не вызывает удивления, учитывая грамотные действия правоохранительных органов и отсутствие каких-либо резонансных событий, на которые так рассчитывали организаторы незаконной акции.

Подвыпивший москвич неожиданно стал звездой несанкционированного митинга

Напомним: власти Москвы согласовали представителям оппозиции проведение митинга на проспекте Сахарова 3 августа, однако тем нужна была не акция, а беспорядки, поэтому они, пренебрегая интересами и безопасностью москвичей, устроили незаконный марш по Бульварному кольцу. Участие в мероприятии приняли около 1500 человек, из которых полиция задержала около 600 нарушителей и провокаторов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...