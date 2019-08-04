Подвыпивший москвич неожиданно стал звездой несанкционированного митинга

Прошедший накануне в Москве несанкционированный митинг оппозиции оказался, несмотря на все усилия провокаторов, настолько бедным на события, что центром внимания СМИ и активистов неожиданно стал колоритный подвыпивший мужчина из толпы, отличившийся абсолютным спокойствием.

Оппозиция, приложившая немало усилий, чтобы создать для западных СМИ нужную «картинку» с беспорядками, разрухой и необоснованными задержаниями, просчиталась – полицейские корректно и оперативно гасили все попытки провокаторов раскачать обстановку, и в итоге вниманием журналистов завладел гражданин в состоянии алкогольного опьянения, который сохранял завидное спокойствие, пока его активно фотографировали и снимали на видео.

Как сообщает в воскресенье информационное агентство Nation News, подобный поворот событий не вызывает удивления, учитывая грамотные действия правоохранительных органов и отсутствие каких-либо резонансных событий, на которые так рассчитывали организаторы незаконной акции.

Напомним: власти Москвы согласовали представителям оппозиции проведение митинга на проспекте Сахарова 3 августа, однако тем нужна была не акция, а беспорядки, поэтому они, пренебрегая интересами и безопасностью москвичей, устроили незаконный марш по Бульварному кольцу. Участие в мероприятии приняли около 1500 человек, из которых полиция задержала около 600 нарушителей и провокаторов.