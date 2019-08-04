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Вассерман уверен, что «оппозиция» даже не планировала пройти в Мосгордуму

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Вассерман уверен, что «оппозиция» даже не планировала пройти в Мосгордуму

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18:27   4 Августа 2019
Россия

Вассерман уверен, что «оппозиция» даже не планировала пройти в Мосгордуму

Вассерман уверен, что «оппозиция» даже не планировала пройти в Мосгордуму

Беспорядки в Москве планировались еще на этапе подачи заведомо ложных подписей в МГД, уверен журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. В беседе со «Словом и делом» он рассказал, что все провокации и митинги оппозиции были спланированы заранее.

«Если среди них [сданных кандидатами подписных листов] оказалось много подписей умерших людей, то это значит, что кандидаты не удосужились даже найти свежие базы данных, а пользовались той, которая у рисователей подписей осталась с прошлых выборов», — заметил он, указав, что об этом известно тем, кто знаком с технологией выборов.

Более того, взятый «либералами» сценарий давно опробован во многих странах. Они в точности следуют методичке Джина Шарпа по «цветной революции».

«В ней очень подробно расписано, как можно свергнуть демократическую власть, чтобы на ее месте могла возникнуть диктатура. Именно так, поскольку изложенный Шарпом сценарий свержения власти возможен только в демократической стране, а в любой диктатуре после первой же попытки использовать эту методичку все, кто в этом участвовал, будут немедленно уничтожены», — объяснил эксперт.

Здравомыслящие люди понимают, что такой сценарий только разрушит страну. Однако всегда найдется один-два процента «авантюристов», готовых на все.

вассер

Очередной несанкционированный протест оппозиции состоялся в Москве 3 августа под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Московскую городскую думу. А причина недопуска проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, по совместительству один из организаторов незаконного сборища Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. На оппозиционном протесте кандидатку успели задержать, а также оштрафовать на 300 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
#москва #вассерман #оппозиция #митинг

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