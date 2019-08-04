Лурье назвал предсказуемой малочисленность незаконного митинга в Москве

Беседуя с «Политикой сегодня», российский журналист и блогер Олег Лурье заметил, что незаконную акцию 3 августа в Москве посетило значительно меньше людей, чем прошлую, которая состоялась 27 июля. Лурье уверен, что такой исход ситуации был вполне предсказуемым, поскольку молодежь начинает понимать, что ее используют.

«На последнем митинге было еще очень много провокаторов. Были охранники Навального, которые выходили с детскими колясками. Говорили, что люди с детьми были, но на самом деле — они из окружения Навального. Есть фотографии 14-15 годов, на которых они сопровождают блогера», — отметил также Лурье.

Акция проводилась для отчетности перед зарубежными кураторами. Организаторы прекрасно понимали, что «поддержку» им не собрать, уверен журналист.

На вчерашнем митинге нашли несколько уголовников и уклонистов от армии. Это не новость, говорит Лурье, потому что эти люди тянутся к Навальному и его «независимой» шайке с целью получить прикрытие от своих незаконных действий и спасения от обязательной службы.

«Им раздают обещания, на которые они ведутся. Но их обманывают», — говорит Лурье.

Полиция не велась на провокации зачинщиков протеста — действовала мягко, даже слишком, уверяет журналист.

«Провокации оппозиции надоели всем уже давно. Экс-кандидаты на это и рассчитывают, потому что выборы они выиграть не в состоянии. Им нужно отработать финансирование, поэтому и призывают к беспорядкам. Даже если начнут бить сами москвичи, то все равно скажут, что это ОМОН переодетый под москвичей», — добавил собеседник агентства.

Несанкционированный митинг, по данным МВД, посетили примерно 1,5 тысяч человек. Около 600 задержано и доставлено в отделения полиции за провокации и беспорядки.