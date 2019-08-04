Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев. Ему было 87 лет. Об этом говорится на сайте научного учреждения в воскресенье, 4 августа. Время и место похорон ученого пока неизвестны.

Кардашев входил в десятку самых авторитетных советских, а затем и российских ученых. В 1964 году академик создал шкалу уровня развития цивилизаций, по которой они подразделяются на несколько уровней энергопотребления. Шкала получила название в честь своего создателя.

Ученый более 30 лет работал над международным проектом «Радиоастрон», который был создан для проведения научных радиоастрономических наблюдений. В последнее время Кардашев занимался теорией мультивселенной с системой кротовых нор.