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 Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

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14:49   4 Августа 2019
Россия

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев. Ему было 87 лет. Об этом говорится на сайте научного учреждения в воскресенье, 4 августа. Время и место похорон ученого пока неизвестны.

Кардашев входил в десятку самых авторитетных советских, а затем и российских ученых. В 1964 году академик создал шкалу уровня развития цивилизаций, по которой они подразделяются на несколько уровней энергопотребления. Шкала получила название в честь своего создателя.

Ученый более 30 лет работал над международным проектом «Радиоастрон», который был создан для проведения научных радиоастрономических наблюдений. В последнее время Кардашев занимался теорией мультивселенной с системой кротовых нор.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #академик

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