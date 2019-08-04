Митинг в поддержку сестер Хачатурян питерские либералы пытаются политизировать

Согласованная акция в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, и против домашнего насилия проходит в Санкт-Петербурге 4 апреля. Он стартовал в 14.00 по московскому времени на площади Ленина.

Организаторы же решили использовать митинг в защиту в женщин в собственных «либеральных» целях. В толпе появились политизированные плакаты и стали слышны лозунги в поддержку незаконных митингов в Москве. Дело касается домашнего насилия, но оппозиция и здесь захотела оставить свой след и все испортить.

Аналогичная ситуация произошла на митинге в поддержку свободных выборов, которая состоялась на этом месте днем ранее, 3 августа. Общественный деятель и публицист Николай Стариков, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что акция не имела определенной идеи и лозунгов.

«Это был разрешенный митинг в поддержку массовых беспорядков в Москве. То есть — разрешенный в поддержку неразрешенных действий, что само по себе уже странно», — добавил он.

Стоит отметить, что либералам была больше интересна судьба провокаторов, нежели самих москвичей. Это довольно красноречиво говорит об их целях. Когда Стариков попытался выступить на сцене, его грубо стащили. Когда попытался ответить на заданный ему же вопрос — не дали произнести и слова. И эти люди хотят строить «новую Россию».

«Когда после митинга меня спросили, на что это было похоже, я сказал, что это похоже на цирк с конями. Цирк — потому что заранее расписаны выступления клоунов, а с конями — потому что все они скачут на сцене, пытаются кричать и провоцировать», — резюмировал общественник.

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. Его тело, которое обнаружили в подъезде, имело множество колото-резанных ранений в области шеи и груди. Следствие считает, что убийцами были трое дочерей, а на преступление они пошли из-за личной неприязни.

Сестры утверждают, что отец, принявший наркотики, напал на них с ножом, а они вынуждены были защищаться. К тому же, по их словам, Михаил постоянно издевался над ними. Девушки признали вину и раскаялись в содеянном.

В сентябре прошлого года Басманный суд решил отпустить обвиняемых из СИЗО, в котором они находились в течение двух месяцев. Им запрещено совершать определенные вещи, в частности пользоваться телефоном и интернетом, покидать в ночное время место проживания и общаться с участниками уголовного делопроизводства, за исключением ряда лиц. Стоит отметить, что подобная мера появилась в Уголовно-процессуальном кодексе недавно.