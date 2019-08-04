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16:53   4 Августа 2019
Россия

Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального

Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального

Задачей провокаторов на прошедшей 3 августа в Москве незаконной акции было снять как можно больше видео, дискредитирующего власти. С этой целью двое мужчин затесались в толпу протестующих с детскими колясками.

Распространившуюся в интернете видеозапись «папаш» сопровождает подпись:

«Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держаться очень храбро!)», — а под видео уже собралось множество гневных комментариев.

О ситуации в воскресенье пишет журналист Олег Лурье. При этом отмечается, что «папаши» с колясками ведут себя достаточно неуверенно. Как выяснилось, их появление на митинге было срежессированной провокацией – одним из мужчин оказался охранник блогера Алексея Навального, некоторое время назад охранявший также Михаила Касьянова, баллотировавшегося в 2014 году на выборах в Костромскую областную Думу.

Подобные провокации, когда сторонники Навального прикрываются маленькими детьми, не редкость. Неделю назад на несогласованной акции в Москве один из оппозиционеров прикрывался от сотрудников полиции чужим младенцем. Также и юрист ФБК Любовь Соболь, попавшаяся на подделке подписей в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, будучи задержанной перед началом митинга 27 июля поспешила прикрыться своей маленькой дочерью, выложив в интернете даже фото паспорта с записью о ребенке. Однако, когда правоохранители отпустили Соболь, она поехала не домой к дочери, а обратно на Трубную площадь, чтобы принять участие в незаконной акции, где и была задержана вновь. Затем Соболь на протяжении недели выкладывала в интернете призывы к москвичам выходить на несогласованную акцию на Бульварном кольце 3 августа, несмотря на то, что власти разрешили оппозиции провести митинг на проспекте Сахарова.

Всего в субботу 3 августа в беспорядках на Бульварном кольце участие приняли около 1500 человек, из них за провокации и нарушения были задержаны 600 человек. Полиция, несмотря на тщательно продуманные провокации, вела себя корректно и действовала строго в рамках закона.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #политика #митинг #акция

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