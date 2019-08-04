Оппозиция боится выйти на площадь Сахарова из-за малочисленности

Сенатор Сергей Цеков в беседе с iReactor объяснил, почему оппозиция в Москве отказалась 3 августа проводить митинг на проспекте Академика Сахарова, как то предлагали столичные власти. Ранее либералы заявили, что хотят каждую субботу в центре Москвы устраивать протесты.

Напомним, 20 июля на согласованную акцию на Академика Сахарова пришли 12 тысяч человек. При этом в незаконном митинге 3 августа, по данным полиции, участвовали всего 1,5 тысячи человек.

Московские власти предлагали, как и в прошлый раз, использовать для акции площадку на проспекте Академика Сахарова, но оппозиция отказалась, потребовав им предоставить площадь на Лубянке у здания ФСБ. Требование это уже само по себе провокационно. Естественно, в такой локации либералам отказали. Оппозиция показательно решила устроить незаконные стихийные акции одновременно в нескольких точках столицы.

Цеков считает, что столь странное решение либералы приняли из-за «напряженки» со свой численностью. Они бы быстро потерялись на открытой площади, и стало бы понятно, что сторонников оппозиции собралось не так уж и много.

«А когда они рассредотачиваются на разных площадках, они перемещаются. Это не три разные группы людей, которые проводят одновременно три разных мероприятия, они перемещаются, чтобы показать количество — и там, и там, и там», — отметил Цеков.

У сенатора есть опыт организации подобных массовых акций, он хорошо знает их «кухню». Он подчеркнул, что сторонники Алексея Навального специально устраивают несогласованные акции, которые переходят в провокации и беспорядки в центре Москвы.

Отметим, полиция 3 августа действовала достаточно корректно, несмотря на незаконный характер акций. Участников мероприятия оповещали, что они нарушают законодательство РФ, их просили покинуть территорию. После проверки документов почти всех несогласных полиция отпускала. Сила применялась только к тем, кто провоцировал и оказывал физическое сопротивление.

Напомним, в Москве с прошлого месяца проходят незаконные акциии якобы в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписей. Среди них — юрист «ФБК» Любовь Соболь. Ей хватило наглости сдать в столичный избирком «нарисованные» подписи, а также документы, заполненные от лица умерших москвичей. На несанкционированной акции 3 августа экс-кандидатку задержали и выписали штраф на 300 тысяч рублей.