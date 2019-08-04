Москвичи в соцсетях посмеялись над малочисленностью незаконного митинга оппозиции

Крах незаконного митинга оппозиции в Москве 3 августа подтверждается не только мизерным количеством участников, но и реакцией жителей столицы в социальных сетях, которые уже устали от испорченных выходных.

Журналисту и политическому технологу Марине Юденич надоело объяснять, почему в подобных акциях нет смысла. Она призвала молодежь обратиться к истории, чтобы понять как и зачем проходят «революции по-взрослому».

Блогер Zergulio, настоящее имя которого Сергей Колясников, предложил оппозиции свой вариант освещения мероприятия, чтобы западные СМИ перестали писать о «синяках на коленке». В качестве заголовков он придумал несколько «кровавых» инфоповодов:

« – Несовершеннолетнего два раза ударили автозаком по голове. – Алика Шарапова положили на асфальт, заломили ему руки, наступили на ногу и оторвали ее».

Без внимания он не оставил и скандального юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, голодающую уже третью неделю.

Наибольшее внимание людей приковывает работа прессы, которая пытается уловить хоть какой-нибудь инфоповод из несуразной «прогулки». Журналист и публицист Максим Кононенко опубликовал фото, показывающее как его коллеги хватались за любое событие.

Пользователи активно делятся коллажем, который демонстрирует, что на протест вышло в 60 раз меньше людей, чем на шашлычный фестиваль в Парке Горького. Это еще раз демонстрирует, что оппозиционные завывания никому не интересны, кроме них самих.

Несогласованный митинг в Москве 3 июля организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них — скандально известная Соболь, которую не допустили до выборов в МГД из-за большого числа недействительных подписных листов. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей. Соболь в очередной раз была задержана сотрудниками полиции.