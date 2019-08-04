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Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

Сотрудники Росгвардии в Москве спасли из горящей квартиры целую семью

 Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального

Одним из «несчастных папаш» с колясками на митинге в Москве оказался охранник Навального
Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

 Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины

Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины
Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

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Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе
16:24   4 Августа 2019
Россия

Москвичи в соцсетях посмеялись над малочисленностью незаконного митинга оппозиции

Москвичи в соцсетях посмеялись над малочисленностью незаконного митинга оппозиции

Крах незаконного митинга оппозиции в Москве 3 августа подтверждается не только мизерным количеством участников, но и реакцией жителей столицы в социальных сетях, которые уже устали от испорченных выходных.

Журналисту и политическому технологу Марине Юденич надоело объяснять, почему в подобных акциях нет смысла. Она призвала молодежь обратиться к истории, чтобы понять как и зачем проходят «революции по-взрослому».

В Сети высмеивают скучный митинг на Бульварном, ставший позором для оппозиции

Блогер Zergulio, настоящее имя которого Сергей Колясников, предложил оппозиции свой вариант освещения мероприятия, чтобы западные СМИ перестали писать о «синяках на коленке». В качестве заголовков он придумал несколько «кровавых» инфоповодов:

« – Несовершеннолетнего два раза ударили автозаком по голове.

– Алика Шарапова положили на асфальт, заломили ему руки, наступили на ногу и оторвали ее».

Без внимания он не оставил и скандального юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, голодающую уже третью неделю.

В Сети высмеивают скучный митинг на Бульварном, ставший позором для оппозиции

Наибольшее внимание людей приковывает работа прессы, которая пытается уловить хоть какой-нибудь инфоповод из несуразной «прогулки». Журналист и публицист Максим Кононенко опубликовал фото, показывающее как его коллеги хватались за любое событие.

В Сети высмеивают скучный митинг на Бульварном, ставший позором для оппозиции

Пользователи активно делятся коллажем, который демонстрирует, что на протест вышло в 60 раз меньше людей, чем на шашлычный фестиваль в Парке Горького. Это еще раз демонстрирует, что оппозиционные завывания никому не интересны, кроме них самих.

В Сети высмеивают скучный митинг на Бульварном, ставший позором для оппозиции

Несогласованный митинг в Москве 3 июля организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них — скандально известная Соболь, которую не допустили до выборов в МГД из-за большого числа недействительных подписных листов. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей. Соболь в очередной раз была задержана сотрудниками полиции.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #соцсети

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