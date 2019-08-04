Гаспарян считает, что полиция чрезмерно ласкова с организаторами незаконных митингов

Организаторам прошедших в Москве 3 августа противозаконных митингов, которые отказались от согласованной властями акции, интересны лишь новые беспорядки и провокации, а на простых москвичей и их безопасность им наплевать.

Целью провокаторов является обеспечение нужной «картинки» для западной прессы. Такое мнение в воскресенье в беседе с информационным агентством Nation News высказал публицист, радиоведущий и политолог Армен Гаспарян.

«Не только вчера, но и вообще, организаторам подобных акций глубоко плевать на безопасность москвичей и на любые нравственные основы общества, — заявил политолог. — Когда вы тащите на подобного рода мероприятия двух-трехлетних детей, отдавая себе отчет, что они, мягко говоря, могут пострадать, если начнутся столкновения, то это уже отличнейшим образом вас характеризует».

При этом Гаспарян отметил, что провокаторам не удалось предоставить западным СМИ нужную «картинку», так как одно дело зарядить 30 тысяч ботов в интернете, а другое – иметь дело с реальными людьми.

«Их "движ" никто не поддержал, и он провалился», — подчеркнул он.

При этом радиоведущий отметил, что полиция на несогласованной акции в Москве 3 августа действовала чрезмерно мягко, так как в любой другой стране Европы провокаторов с ножами и пистолетами ждало бы как минимум восьмилетнее тюремное заключение. Также невозможно представить себе подобное в нашей стране в 90-е годы, добавил он:

«В 90-е годы человек, который был бы пойман на подобного рода акции с оружием, в дальнейшем бы сначала оказался в Склифе с тяжелыми телесными повреждениями, а потом отправился на зону. А когда я вижу всех этих чудесных деятелей, делающих селфи после этого всего, у меня много вопросов», — отметил Гаспарян.

При этом он напомнил, что, если попробовать замахнуться на полицейского в Германии, то нарушителю будет грозить не административный штраф в пять тысяч рублей, а реальный тюремный срок лет на восемь.

Напомним: московские власти неоднократно предлагали организаторам незаконного митинга 3 августа провести мероприятие на проспекте Сахарова, однако провокаторов не устроил согласованный вариант, и они намеренно устроили беспорядки на Бульварном кольце. Также, как и в ходе предыдущей подобной акции, которую сторонники Навального устроили 27 июля, все провокации в адрес сотрудников полиции были тщательно срежиссированны – у задержанных изымались молотки, ножи и травматическое оружие. Участники акции закидывали правоохранителей камнями и бутылками, а также распыляли им в лицо слезоточивый газ. Всего в субботу задержаны были около 600 нарушителей.