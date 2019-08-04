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14:01   4 Августа 2019
Россия

Незаконный митинг в Москве показал, что россияне не хотят играть в игры «либералов»

Незаконный митинг в Москве показал, что россияне не хотят играть в игры «либералов»

Малочисленность незаконной акции 3 августа продемонстрировала отсутствие поддержки оппозиции со стороны москвичей, заметил доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«На вчерашнюю незаконную акцию протеста вышли 1,5 тысячи человек, тогда как в столичном мероприятии «Шашлык Лайв» приняли участие более 90 тысяч — это вполне показательно», — сказал он в интервью «Экономике сегодня».

Реальная поддержка «либералов» мала, ведь одно дело писать гневные сообщения в интернете и совсем другое — пожертвовать своей безопасностью ради непонятно чего. Так называемой оппозиции не нужен мирный митинг, им необходимы беспорядки.

«Организаторы явно отрабатывали оплаченный политический заказ, как делали это и раньше», — уверен политолог.

доцент

Поддержка оппозиции не превышает десятой доли населения Москвы, причем большая часть — это молодежь, которая «делит мир на серое и белое, бросается в крайности».

«Если ты за деньги в угоду иностранным силам организовываешь беспорядки в стране, то нужно нести за это серьезную ответственность. При этом подвергаются опасности не только жизни сотрудников правопорядка, но и собственных сторонников, и простых обывателей», — заметил Крутаков.

В столице с прошлого месяца проходят незаконные митинги якобы в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписей. Среди них  — юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Ей хватило наглости сдать в столичный избирком «нарисованные» подписи, а также документы, заполненные от лица умерших москвичей. На несанкционированной акции 3 августа экс-кандидатку задержали и выписали штраф на 300 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг

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