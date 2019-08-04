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13:54   4 Августа 2019
Весь мир

Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Племена Заевфратья поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии

Делегации из Саудовской Аравии и Соединенных Штатов прибыли на северо-восток Сирии для переговоров с местными племенами. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в воскресенье, 4 августа.

По данным агентства, делегация поговорила с шейхами арабских родоплеменных союзов и старейшинами племен Заевфратья, чтобы убедить их поддержать Сирийские демократические силы (СДС) в борьбе за автономию. При этом племена выступили против подобных встреч. По их мнению, они направлены на раскол целостности страны.

За несколько до визита делегации в Заевфратье на юге провинции Алеппо шейхи арабских пленен Сирии и старейшины племен организовали форум под названием «Усиление национального сопротивления». На встрече стороны вновь подтвердили приверженность суверенитету Сирии. Представители племен заявили о поддержке Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с терроризмом и призвали к изгнанию оккупантов из САР. Они также осудили идеи США и Турции создать «буферную зону» на севере Сирии.

Кроме того, участники встречи обвиняют США и Саудовскую Аравию в поддержке сепаратистских настроений в рядах СДС, что также провоцирует раскол территориальной целостности страны. Население Заефрратья поддерживает возвращение суверенитета Дамаска над всей территорией Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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