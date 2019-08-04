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Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

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Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе
13:16   4 Августа 2019
Весь мир

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских ВС) заявил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера, который перевозил контрабандное топливо. Об этом сообщает местный телеканал Press TV в воскресенье, 4 августа. 

По данным СМИ, на борту танкера находится около 700 тысяч тонн топлива. Отмечается, что судно направлялось «в некоторые арабские страны». Танкер сопровожден в иранский порт Бушер. На его борту находятся семь иностранцев, все они задержаны. Флаг и название танкера не уточняются.

Напомним, ранее в июле КСИР задержал территориальных водах Ирана в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в иранский порт Бендер-Аббас.  Экипаж танкера из 23 человек, в том числе троих россиян, остается на борту.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #танкер

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