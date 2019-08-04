Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских ВС) заявил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера, который перевозил контрабандное топливо. Об этом сообщает местный телеканал Press TV в воскресенье, 4 августа.

По данным СМИ, на борту танкера находится около 700 тысяч тонн топлива. Отмечается, что судно направлялось «в некоторые арабские страны». Танкер сопровожден в иранский порт Бушер. На его борту находятся семь иностранцев, все они задержаны. Флаг и название танкера не уточняются.

Напомним, ранее в июле КСИР задержал территориальных водах Ирана в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера из 23 человек, в том числе троих россиян, остается на борту.