«Скорая» 12 раз выезжала на вызовы, связанные с незаконным митингом в Москве

Сотрудники скорой помощи 12 раз выезжали на вызовы по поводу травм, полученных на несанкционированном митинге оппозиции в Москве 3 августа, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма — вывих плеча», — указали в сообщении.

В основном, пациенты получили легкие повреждения, они находятся в удовлетворительном состоянии. Пять человек госпитализировали. На данный момент, в больнице пребывает один пострадавший, его выпишут в скором времени.

«Работа московской Скорой в течение этого времени была штатной, все системы обеспечения, включая информационные системы, работали как обычно, без перебоев», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 3 августа, в Москве состоялся очередной незаконный митинг оппозиции. Он проходил под предлогом якобы поддержки «независимых» кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали из-за большого числа недействительных подписей.

В столичном МВД неоднократно предупреждали о незаконности акции, однако ее посетило порядка полутора тысяч человек. Как следствие, около 600 провокаторов были задержаны, а особо «буйные» подверглись административному аресту.