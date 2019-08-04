Депутат уверен, что ОПГ Навального не сможет организовывать беспорядки, находясь в тюрьме

Призывы к незаконным митингам со стороны организованной группы лиц необходимо приравнять к экстремизму, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров. Кроме этого, он предложил ввести за рецидив уголовную ответственность.

«По сути, это уже устоявшаяся линия поведения, в данном случае у преступников, коими определенно являются сторонники Навального», — пояснил он в беседе с «iReactor».

Под организованной группой лиц стоит понимать договоренности организаторов подобных мероприятий и даже возможное получение финансирования из-за рубежа. Это можно легко установить посредством следственных мероприятий, отметил собеседник.

«То есть уже сегодня в отношении нескольких десятков людей, если бы сегодня ввели уголовную ответственность, легко было бы доказать, что они между собой связаны организованно, а значит, они бы оказались за решеткой, и сразу бы все незаконные акции завершились», — сказал Федоров.

Напомним, что с прошлого месяца сторонники блогера Алексея Навального, которые баллотировались в Московскую государственную думу, но не были зарегистрированы на выборы из-за большого числа недействительных подписей, проводят незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» претендентов.

Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.