Митинг оппозиции в Петербурге превратился в балаган

Разрешенный властями митинг, который прошел в субботу 3 августа в Санкт-Петербурге в поддержку протестов в Москве, оказался мероприятием странным и отличался абсолютным отсутствием внятной идеи и каких-либо общих лозунгов.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал присутствовавший на акции писатель и общественный деятель Николай Стариков, которого грубо стащили со сцены, когда он попытался выступить на митинге.

«3 августа в Петербурге прошло весьма своеобразное мероприятие. Это был разрешенный митинг в поддержку массовых беспорядков в Москве. То есть — разрешенный в поддержку неразрешенных действий, что само по себе уже странно», — отметил Стариков.

По его словам, на митинге, конечно, пытались красиво говорить о солидарности и регулярно озвучивали число задержанных в Москве, однако из всего сказанного становилось очевидно, что петербургских либералов в первую очередь интересуют исключительно провокаторы, организовавшие беспорядки в столице. Судьба же простых москвичей, подставленных этими провокаторами, никому не интересна.

«Так что все эти выкрики о солидарности выглядели крайне неубедительно, — отметил Стариков. — Все та же либеральная повестка, давно надоевшие кричалки и лозунги».

Единственное, что отличало петербургскую акцию от столичной, по словам Старикова, стали нецензурные выкрики, которые выступающие позволяли себе прямо со сцены. Кроме того, писателя «порадовал» один из молодых людей, который сначала рассказал, что ему отказали в регистрации на выборах муниципальных депутатов, а затем добавил, что построив в конце концов прекрасную Россию будущего они первым делом посадят таких, как Стариков в тюрьму.

При этом Стариков отметил, что, когда он попытался ответить на заданный ему вопрос, ему не дали сказать и слова – просто грубо столкнули со сцены.

«Когда после митинга меня спросили, на что это было похоже, я сказал, что это похоже на цирк с конями. Цирк — потому что заранее расписаны выступления клоунов, а с конями — потому что все они скачут на сцене, пытаются кричать и провоцировать», — сказал он.

По итогам прошедшего в Петербурге митинга полиция сообщила, что участие в мероприятии приняли не более тысячи человек.